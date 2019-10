Maria De Filippi, come già noto, lascia la conduzione di “Amici Celebrities” e il timone passa a Michelle Hunziker. Grandi novità in vista dunque per il talent show in versione vip.

Oltre al cambio De Filippi-Hunziker, il programma cambia anche giorno: non andrà più in onda il sabato ma il mercoledì.

Amici Celebrities, il timone passa a Michelle Hunziker “Si parte carichi”

Le prime puntate di Amici Celebrities hanno dovuto fare i conti con “Ulisse il piacere della scoperta”. Il programma culturale di Alberto Angela, in onda su Rai1, ha battuto ancora una volta il talent show negli ascolti. Quello appena trascorso, però, è l’ultimo duello televisivo tra i due programmi. Amici, infatti, cambia data.

Ad ufficializzare i cambiamenti in vista è la stessa De Filippi che, al termine del programma, ha detto: ‘’Vi devo dire una cosa, ‘Amici Celebrities’ è una costola di ‘Amici’, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla!’’, frase che in molti hanno interpretato come una frecciatina alla conduttrice di ‘Ballando’.

Sembra infatti che Milly Carlucci non abbia apprezzato il nuovo programma Mediaset. Secondo la presentatrice Rai, infatti, Amici Celebrities di Maria De Filippi sarebbe una “copia” del suo Ballando con le Stelle. Così manda una diffida a Mediaset ma subito dopo nega con un tweet. Il risposta e conferma di quanto accaduto, la rete di Canale 5 manda a Dagospia e rende pubblica la lettera inviata dal legale della Carlucci.

“Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker -ha aggiunto la De Filippi- succede però che inizia ‘Striscia la Notizia’, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma, non di sabato sera perché inizierà Tú sí que vales, ma di mercoledì sera con Michelle Hunziker’’.

Intanto Michelle è già pronta e carica per la nuova sfida che l’aspetta. “Buongiorno!! si parte per Roma carichi…’’, scrive sulle Instagram stories Michelle Hunziker in un video dove è in macchina con dei vistosi occhiali da sole a specchio in compagnia del marito Tomaso Trussardi: ‘’Mi sta accompagnando in stazione per preparare Amici Celebrities’’, aggiunge la neo conduttrice del talent show entusiasta.