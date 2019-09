Elisa Isoardi è pronta a calcare il palco di “Ballando con le Stelle”, il fortunato programma di Milly Carlucci su Rai1.

La conduttrice de “La Prova del Cuoco”, anche questo un fortunatissimo programma di Rai1, subito dopo la diretta della prima puntata, si è raccontata all’Adnkronos in merito ad una possibile partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Elisa Isoardi pronta per “Ballando con le Stelle”

“A decidere se parteciperò a ‘Ballando con le Stelle’ sarà la grande Milly. Ho letto alcune sue interviste e colgo l’occasione per ringraziarla perché ha espresso questo desiderio dopo la mia partecipazione come ‘ballerina per una notte’ ed è andata abbastanza bene. Non nascondo che ne sarei felicissima”. Così Elisa Isoardi nella breve intervista rilasciata all’Adnkronos, subito dopo la diretta de ‘La prova del Cuoco’. Alla domanda, poi, se il pubblico potrà contare sulla sua presenza, Elisa si lascia sfuggire: ”Ma sì dai, contiamoci!”.

I rapporti con Antonella Clerici

Elisa Isoardi è passata al timone de “La Prova del Cuoco” dopo che Antonella Clerici ha portato il programma al successo di cui gode praticamente da sempre. Voci di corridoio hanno sempre raccontato di rapporti burrascosi tra le due conduttrici.

La Isoardi, però, tiene a precisare come stanno le cose. “Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto, tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato – racconta -. C’è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo, lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengo un’importante maestra, perciò mi è sembrato doveroso mandarle un saluto su Instagram al termine della prima puntata della ‘Prova del Cuoco’’’.