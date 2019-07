Elisa Isoardi e gli attacchi per la foto in cui bacia un bimbo “Chi ha sospetto ha difetto”

Elisa Isoardi risponde infuriata a tutti gli attacchi ricevuti dopo la pubblicazione su Instagram di una foto in cui bacia un “misterioso” bambino sulla bocca. “Chi ha sospetto ha difetto“, dice la presentatrice della Prova del cuoco, citando un vecchio motto piemontese.

Elisa Isoardi e gli attacchi “Chi ha sospetto ha difetto”

Elisa Isoardi ha affidato il suo sfogo all’Adnkronos, ringraziando pubblicamente – sempre con un post su Instagram – la giornalista Alisa Toaff per la sua sensibilità.

La bella conduttrice della Prova del Cuoco si è ritrovata, negli ultimi giorni, al centro di un’accesa polemica. A scatenarla è stata la foto che ha pubblicato su Instagram che la ritrae seduta su una sdraio in giardino mentre bacia teneramente sulle labbra un ‘misterioso’ bambino. Ad accompagnare lo scatto la didascalia “Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura!”. Lei stessa ha poi rivelato all’Adnkronos che si tratta del suo nipotino di 5 anni.

“Sia vituperato chi pensa male, aveva detto Edoardo III nel 1300 e ancora oggi vale. Vale per chi sa vedere il male ovunque, nel raccogliere una giarrettiera da terra come nel bacio dato con innocenza a un bambino”. Così Elisa Isoardi, infuriata per gli attacchi ricevuti, rompe il silenzio sulla vicenda.

Gli attacchi

Se da un lato qualcuno si è sciolto in commenti benevoli o ironici sull’invidia di chi avrebbe voluto essere al posto del piccolo Edoardo – questo il nome del bambino -, dall’altro sono arrivate anche frasi molto pesanti. “Chiedo ai giuristi della piazza: se un uomo della stessa età della Isoardi (quasi 37 anni) baciasse una bimba o un bimbo della stessa età di quello ritratto nella foto, sarebbe reato oppure no? Lo considerereste un pedofilo oppure no?”. Diverse le critiche dure: “Ma come ca… fai a baciare in bocca un bambino?’’, ha scritto un utente. “I bambini non si baciano sulla bocca… vergogna…“, ha ammonito un altro. Mentre qualcuno ha evocato, a sproposito, il “complesso di Edipo”.

La reazione di Elisa Isoardi

La conduttrice non ha lasciato passare inosservati gli attacchi nei suoi confronti e ha così risposto affidandosi alla penna di Alisa Toaff: “Attorno al 1300, a un ballo di corte una contessa perse una giarrettiera – ricorda la conduttrice – Il re in persona si chinò a raccoglierla per aiutare la gentildonna. Chi lo vide con quell’indumento intimo nelle mani iniziò a bisbigliare alle spalle del sovrano d’Inghilterra che pronunciò verso di loro solo alcune parole: ‘Honi soit qui mal y pense’, che ancora oggi è il motto dell’ordine cavalleresco più antico ed elevato d’Inghilterra. L’Ordine della Giarrettiera, appunto’’.

“In un’epoca in cui ogni nostro atto è vivisezionato e studiato, l’affetto viene ritenuto pericoloso – sottolinea la conduttrice de ‘La Prova del Cuoco – Si scomodano esperti e si citano testi di pedagogia e psicologia per dimostrare che un gesto del tutto naturale come un bacio a un bimbo possa nascondere chissà quali insidie”.

“Ebbene – dice ancora la conduttrice ed ex modella di Monterosso – io non voglio chiamare docenti e saccenti in mia difesa. Se non bastano le antiche parole di sua maestà Edoardo III, mi appellerò alla saggezza di un vecchio adagio di casa mia che, traducendo dal piemontese, recita più o meno così: ‘Chi ha il sospetto ha il difetto’”.

Intanto Salvini…

La storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è ormai sepolta e al settimanale Gente, che le ha dedicato una copertina, ha dichiarato di non desiderare al momento altri uomini. Si sente libera e dimostra questa assenza di legami con una foto in topless.

Intanto il Ministro appare molto coinvolto nella relazione con Francesca, figlia di Denis Verdini. La loro storia va avanti da qualche mese e pare aver superato anche la prova vacanze. Effettivamente il vicepremier della Lega non era mai uscito così allo scoperto con Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi però non ha nulla da temere. La sua storia con Matteo Salvini è finita e lei sta bene così.