Ballando con le Stelle 2019, vince Lasse Matberg con Sara Di Vaira

Ballando con le stelle 2019 è giunto al termine. Vince il talent show Lasse Matberg in coppia con Sara di Vaira. Al secondo posto Ettore Bassi. La finalissima condotta da Milly Carluccu è andata in onda su Rai1 venerdì 31 maggio.

A contendersi il primo posto, sei coppie. I vip in gara per la finale erano Ettore Bassi, Milena Vukotic, Angelo Russo, Lasse Matberg, Nunzia De Girolamo e Dani Osvaldo.

Il Vichingo di Norvegia, però, ha avuto la meglio. Lasse Matberg ha superato Ettore Bassi nel duello finale, conquistando così la coppa della 14esima edizione di Ballando con le stelle. Il successo del programma ha portato ad una riconferma per la prossima stagione.

Ma vediamo adesso come si è svolta la puntata della finale di Ballando con le Stelle 2019.

La prima manche

La gara entra subito nel vivo dopo i saluti di rito di Milly Carlucci. Le coppie che si contendono la coppa di Ballando con le Stelle sono sei e la serata si preannuncia lunga.

Si parte subito con la prima manche di tipo classico. Ogni coppia propone la propria coreografia della settimana. Sul palco si alternano quindi il twist di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, il tango di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, il twist di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, il valzer di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, la rumba di Lasse Matberg e Sara Di Vaira, e il quick step di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro.

Le tensioni tra De Girolamo-Todaro e la giuria emergono anche nella finale. La coppia infatti litiga con i giurati per una serie di post e like lasciati sui social network.

I primi verdetti decisivi arrivano dai voti della giuria sommati al televoto da casa. Passano immediatamente al turno successivo Milena Vukotic, Dani Osvaldo e Lasse Matberg.

Per le coppie restanti si va ad uno spareggio a tre. Ettore Bassi riesce ad avere la meglio e manda a casa Angelo Russo e Nunzia De Girolamo.

La seconda manche

Si procede con due sfide dirette per la seconda manche. Intanto la tensione sale. È Lasse Matberg, primo nella classifica precedente, a decidere chi sfiderà chi. Dopo un primo momento di tentennamenti il norvegese sceglie di gareggiare contro Dani Osvaldo. Così la sfida successiva vede Ettore Bassi contro Milena Vukotic.

Matberg si esibisce per primo e porta sul palco un freestyle lento. Anche l’ex calciatore sceglie lo stesso stile per la sua performance. La giuria non ha dubbi: preferisce Osvaldo con quattro voti a uno. È il televoto a ribaltare la situazione e Lasse Matberg accede alla finalissima.

È il turno di Milena Vukotic che si esibisce in un tango di rara eleganza. Ettore Bassi infine propone un coinvolgente valzer. Il verdetto della giuria questa volta è meno diretto, dopo qualche indecisione però sceglie l’attore. Anche il pubblico conferma il parere della giuria e Milena Vukotic si ferma qui.

Il duello finale

Il momento più atteso di tutta la stagione 2019 di Ballando con le Stelle vede contrapporti Matberg a Bassi. Le due coppie arrivate al duello finale si sfidano in una coreografia dopo l’altra come fossero su un ring.

Un piccolo incidente al gomito costringe quasi subito Lasse Matberg a ballare utilizzando un braccio soltanto per evitare di peggiorare la situazione. Ma la gara va avanzi senza sosta. Nonostante il dolore e la performance non al massimo, il vichingo norvegese riesce a concludere al meglio tutte le prove, compreso il tango bendato.

Così Lasse Matberg, con il 57% delle preferenze, è il vincitore di Ballando con le Stelle 2019.