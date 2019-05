Doppio appuntamento prima della finalissima di Ballando con le Stelle 2019. Dopo la pausa per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest, il dance show di Milly Carlucci raddoppia. Venerdì 24 e sabato 25 maggio, infatti, si svolgeranno le semifinali in vista della finalissima prevista per il prossimo 31 maggio.

Ballando con le Stelle 2019, doppio appuntamento prima della finalissima

Con la Staffetta del ripescaggio, nella settima puntata del programma di Rai1, Enrico Lo Verso riesce ad avere la meglio sui gemelli Sampaio e tornare così in gara.

Rimane in sospeso, invece, il duello tra Ettore Bassi e Manuela Arcuri. Sarà proprio lo scontro tra i due attori di fiction ad aprire la maratona delle semifinali a Ballando con le Stelle 2019.

Sono tante le sfide che vedremo durante la serata sul palco del dance show di Rai1. E’ il momento dello scontro tra Suor Cristina con il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) e Milena Vukotic con il suo partner Simone Di Pasquale.

Nunzia De Girolamo e il maestro Raimondo Todaro, invece, si troveranno come avversari Enrico Lo Verso e Samanta Togni, mentre Lasse Matberg e Sara Di Vaira affronteranno Angelo Russo e Anastasia Kuzmina.

Una gara che mantiene fino all’ultimo con il fiato sospeso. Infine, Dani Osvaldo e la maestra Veera Kinnunen dovranno sfidarsi con la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale.

Le performance di Stelle e maestri ballerini verranno giudicate, come sempre, dalla temutissima giuria. Saranno infatti Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli a decretare i vincitori con le loro palette. Ma anche il pubblico da casa potrà esprimere il proprio giudizio tramite i social (contribuendo, così al tesoretto social) e tramite il televoto.

Massimo Giletti ballerino per una notte: così torna in Rai

Sempre attesi i ballerini per una notte, per uno show nello show. Per la prima semifinale di Ballando con le Stelle saranno il giornalista Massimo Giletti e la campionessa di volley Francesca Piccinini.

Proprio il conduttore di Non è l’Arena su La7 è al centro dei gossip che lo indicano sempre più vicino a un ritorno in Rai. Certo non è escluso che fino all’ultimo la presenza di Giletti possa saltare, così come era già successo la settimana precedente a Domenica in, dove era stato invitato da Mara Venier, ma fermato misteriosamente da qualcuno che conta in viale Mazzini.

Ospiti della puntata del 25 maggio, invece, saranno Flavio Insinna, Elisa Isoardi, Nino Frassica e Nathalie Guetta.