Ballando con le Stelle 2019, ecco chi sono i sei finalisti

Ballando con le Stelle 2019 è quasi giunto il capolinea. Con il doppio appuntamento del 24 e 25 maggio si sono scoperti i sei finalisti. Il verdetto arriva al termine della seconda serata di semifinali del dance show condotto da Milly Carlucci. Cresce quindi l’attesa per la finalissima che andrà in onda su Rai1 il prossimo 31 maggio.

Ballando con le Stelle 2019, le semifinali

La prima semifinale è andata eccezionalmente in onda venerdì 24 maggio. La serata si è conclusa con Suor Cristina e Enrico Lo Verso a rischio eliminazione. Così i due si preparano allo spareggio. Suor Cristina si esibisce in uno scatenato merengue. Enrico Lo Verso, invece, in un boogie boogie. Il televoto è decisivo per la religiosa che termina così la sua gara. L’attore prosegue la corsa.

La gara entra immediatamente nel vivo con l’esibizione di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. I due si esibiscono in un charleston quasi perfetto, se non fosse per un dettaglio. “La postura!” bacchetta Carolyn Smith. Per l’attore però arrivano dalla giuria ben 49 punti. Momenti di grande commozione precedono il ballo. Ettore Bassi, infatti, fa piangere la giuria raccontando la storia della piccola Amelia, la figlia con la sindrome di Down. “La vita è un viaggio sorprendente al quale bisogna aprirsi con fiducia” dice l’attore.

Si procede poi con Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. E qui scatta la polemica. La coppia porta sul palco un tango sulle note di “Amami ancora” ma “io vedo il corpo di Nunzia pesante” dice Guillermo Mariotto. Pronta la risposta dell’ex deputata: “E io ti vedo magro”. Quando Todaro interviene in difesa della sua allieva, scatta il battibecco. Mariotto non arretra e affonda: “Nunzia è ordinaria nel ballo”. La discussione continua con Selvaggia Lucarelli: “Ecco il polemico e la populista”. Il maestro non ci sta, ribatte e la polemica si estende all’intera giuria “Voi attaccate la giuria per avere i favori del popolo” attacca Fabio Canino. De Girolamo risponde immediatamente: “Sui social sono stufi di voi, non di noi”. La coppia totalizza 31 punti.

È poi il momento del paso dople di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina. “Ma questo ballo non lo vedo per Angelo” sentenzia Ivan Zazzaroni. Guillermo Mariotto, invece: “Eri nella lista degli ordinari, strada facendo sei passato nella lista degli extra-ordinari”. Dalla giuria arrivano 35 punti.

L’intero studio si vivacizza con il free style veloce di Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Selvaggia Lucarelli mostra il suo entusiasmo per l’esibizione: “Le cose più belle della Norvegia: i fiori, il salmone e Lasse!”. Guillermo Mariotto non ha dimenticato il battibecco con Nunzia De Girolamo e non perde occasione per mandarle una frecciatina. “Lui pesa 118 chili ma nei modi, nel ballo e nello stile è leggero”, dice. La coppia totalizza 37 punti.

Il torneo continua con il paso di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. La coppia riceve tanti applausi ma per la giuria manca vigore. “Un paso indietro” commenta Selvaggia Lucarelli. Le precedenti puntate sono state più soddisfacenti così la coppia totalizza 35 punti. L’attrice 84enne però non perde il sorriso e continua a puntare all’obiettivo: “Io vorrei tanto vincere”. E aggiunge: “Con questa avventura della mia vita sono riuscita ad andare oltre, oltre le difficoltà, oltre gli sguardi di chi non approvata”.

Arriva poi il momento della samba di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. In pista appare subito evidente il feeling che si è creato nella coppia. “Mi piace ballare con lei” ammette l’ex calciatore, la maestra: “È uno dei concorrenti più bravi passati a Ballando”. Non mancano però le critiche della giuria. “Bravi, ma io mi aspettavo di più da te, Dani” dice Selvaggia Lucarelli. “Era moscissimo, brutta coreografia, brutta la musica” sentenzia Guillermo Mariotto. Il voto della giuria è 38.

Enrico Lo Verso e Samanta Togni, vincitori dello spareggio iniziale, tornano in pista con un free style sulle note di ‘Sabato pomeriggio’ di Baglioni. Anche qui qualche critica. “Non mi sei piaciuto” tuona Ivan Zazzaroni. La colpa sembra sia della bomba sexy Togni che “oscura” il suo allievo. La coppia comunque ottiene 31 punti.

Prova a sorpresa ed eliminazioni

Lalunga seconda semifinale è ricca di emozioni forti per le sette stelle ancora in gara. Con la prova a sorpresa, infatti, arrivano in pista amici e parenti dei concorrenti.

Ettore Bassi vede i fratelli Lorenzo e Francesco. Il trio conquista 10 punti. Nunzia De Girolamo balla con il papà Nicola e prende un 8. Angelo Russo divide la pista con la figlia Leandra. Insieme si esibiscono in un valzer che merita un 10. Lasse Matberg, invece, balla con il fratello Espen. Un bel 10 anche per lui. Per Milena Vukotic arriva il marito Alfredo Baldi: la coppia emoziona e commuove così l’attrice conquista 10 punti. Dani Osvaldo e la sua mamma ottengono un 10 e tante lacrime. Enrico Lo Verso invece balla con la compagna Elena Montagna e ottiene un 9.

Dopo i vari tesoretti – da 50 punti quello conquistato dai ballerini per una notte Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta – arriva la classifica. La parte bassa è occupata da Nunzia De Girolamo, ma il pubblico la premia ancora una volta. Allo spareggio finale si ritrovano Enrico Lo Verso – di nuovo – e Dani Osvaldo. Il pubblico da casa però promuove l’ex calciatore, mentre elimina Ettore Lo Verso.

Ballando con le Stelle 2019, i finalisti

Eccoci giunti ai sei finalisti. Si contenderanno il premio finale Ettore Bassi, Milena Vukotic, Angelo Russo, Lasse Matberg, Nunzia De Girolamo e Dani Osvaldo. Per sapere chi sarà il vincitore di Ballando con le Stelle 2019 dobbiam aspettare la finalissima in programma il 31 maggio su Rai1.

Foto frame dalla puntata.