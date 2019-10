Che Jannik Sinner fosse un predestinato, non lo scopriamo certo oggi. Che fosse pronto a competere già adesso con i migliori, lo avevamo scoperto allo US Open, quando strappò un set a Stan Wawrinka. Oggi, però, abbiamo scoperto che il giovane altoatesino può già batterli, e non è un dato così ovvio per un diciottenne. La prima vittima illustre del ragazzino terribile allenato da Riccardo Piatti è Gael Monfils, cancellato negli ottavi di finale del torneo di Anversa.

6-3 6-2 il punteggio in favore di Sinner, a testimonianza di un dominio mai in discussione da parte del giovane italiano. Una sola palla break fronteggiata a fronte delle dieci avute a disposizione (4 delle quali trasformate), mostrando grande solidità anche al servizio.

Il prossimo avversario di Sinner, nei quarti di finale dell’ATP 250 di Anversa, sarà Frances Tiafoe. Lo statunitense, sicuramente un cliente pericoloso sul cemento indoor, si è sbarazzato a sua volta in due set di Jan-Lennard Struff.

Achievement Unlocked 🔓 18-year-old Jannik Sinner reaches his first-ever ATP quarter-final, beating World No.13 Monfils 6-3 6-2 to claim the biggest win of his young career 🙌#EuropeanOpen2019 pic.twitter.com/bNtlyZ6JrN — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2019

Con questa vittoria, la più prestigiosa della sua giovane carriera, Jannik Sinner si avvicina a grandi passi all’ingresso nella Top 100 del ranking ATP. Attualmente, i punti ottenuti ad Anversa lo proiettano alla posizione numero 108, e un altro successo contro Tiafoe vorrebbe dire staccare il pass per entrare nei primi cento prima dell’inizio della nuova stagione. Un traguardo che sarebbe importantissimo anche in ottica Australian Open, per non dover rischiare di passare per le qualificazioni.