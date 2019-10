Il ministro Provenzano a Palermo: “Questa terra può cambiare, serve crederci”

“Ho chiesto a Cgil Cisl e Uil e alle associazioni datoriali di istituire un tavolo permanente per fare insieme il punto delle emergenze e delle prospettive di sviluppo per la Sicilia”. Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a margine dell’incontro in Prefettura a Palermo con una delegazione di Cgil Cisl e Uil e subito dopo i rappresentanti delle associazioni datoriali.

Il ministro Provenzano a Palermo

Il ministro ha poi aggiunto: “Io non appartengo alla generazione degli sprechi; invito tutte le forze sociali a lavorare insieme anche per comare alcuni ritardi della politica, per tornare un pò a crederci”. “Il male atavico di questa regione è la rassegnazione – ha proseguito – ma io sono convinto che le cose devono cambiare. Non possiamo perdere un secondo, non basta solo aumentare le risorse per gli investimenti queste risorse vanno spese”.

“Oggi in Sicilia ho ritenuto opportuno fare un approfondimento specifico, perché non vi nascondo la preoccupazione che mi accompagna sullo stato di salute dell’economia meridionale e, in particolare, siciliana”. Provenzano ha poi annunciato: “Nei prossimi giorni saranno pubblicati degli studi sull’economia, ma ho il sospetto – prosegue – che il rallentamento che vive tutta l’Italia al Sud possa esser ancora più grave ed evidente. Per questo ho chiesto a sindacati e rappresentati delle forze produttive di istituire un tavolo permanente per fare insieme il punto non solo delle emergenze ma anche delle prospettive di sviluppo che questa regione ha”.