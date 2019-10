“Se va a casa il Movimento Cinquestelle è difficile che possa esistere ancora la coalizione di governo, anzi e’ quasi impossibile”. Lo ha detto a Matera il leader M5S Luigi Di Maio.

Di Maio “Senza di noi il Governo non esiste”

“Non c’è stato – ha detto Di Maio – nessun ultimatum o contro-ultimatum”, piuttosto “bisogna fare in modo che nel governo ci siano meno nervosismo, meno prese di posizione dure, e mettere al centro le persone e non le opinioni personali”.

“L’obiettivo – ha aggiunto il ministro degli Esteri – è aiutare i commercianti, gli imprenditori, le partite iva, e fare una vera lotta agli evasori, piccoli e grandi. In Italia per anni si sono perseguiti i piccoli con strumenti che non hanno raggiunto l’obiettivo e si sono ignorati totalmente gli strumenti per perseguire i grandi”.

