È di un morto e due dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che in queste ore sta investendo le regioni del nord, in particolare il Piemonte.

Le principali criticità si registrano nell’Alessandrino, dove è stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera.

Maltempo, un morto e due dispersi nell'Alessandrino

Continua la ricerca degli altri due dispersi, si tratta di due anziani, mentre al momento risultano circa 130 evacuati. I vigili del fuoco fanno sapere che sono più di 130 gli interventi da stamattina per allagamenti e soccorsi alle persone in difficoltà in provincia di Alessandria.

In corso a Novi Ligure un intervento per il prosciugamento di alcuni locali dell’ospedale e nei sottopassi ferroviari. E’ stata riattivata intanto, dalle ore 6, la circolazione sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino, interessate dal forte maltempo.

Il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, si è recato in Piemonte per un punto di situazione presso la Prefettura di Alessandria. Inoltre, nella mattinata, un team di esperti del Dipartimento raggiungerà le zone interessate dal maltempo a supporto delle autorità locali impegnate nella gestione dell’emergenza.

