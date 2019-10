Motogp in Australia, Rossi “Spero di fare una buona gara”

Ottavo in Thailandia, caduto a Motegi, Valentino Rossi sogna il riscatto a Phillip Island. Un circuito che porta bene al Dottore, che in Australia ha vinto due volte nella 250 e cinque nella classe regina (dal 2001 al 2005 e poi nel 2014), oltre a diversi podi, l’ultimo due anni fa (secondo).

“Nelle ultime gare non siamo stati abbastanza veloci – ammette Rossi – ma stiamo lavorando duro. Ora ci aspetta Phillip Island, un circuito che mi piace molto, e spero di fare una buona gara. Dobbiamo lavorare tanto per essere da subito competitivi e faremo del nostro meglio”.

Morale più alto per l’altro pilota della Yamaha, Maverick Vinales, che grazie alla quarta piazza di Motegi ha agganciato Rins al terzo posto nel Mondiale. Come per Rossi, quello australiano è un circuito che porta bene allo spagnolo, sempre sul podio negli ultimi tre anni, vittoria compresa nel 2018. “Abbiamo avuto un weekend positivo in Giappone anche se non è stato sufficiente per salire sul podio.