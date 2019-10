Valentino Rossi a Phillip Island raggiungerà quota 400 gare, un’enormità che non può che portare a qualche riflessione. Ne ha vissuti tanti, ma proprio per questo quello di domenica non potrà essere un Gran Premio come gli altri, almeno dal punto di vista delle emozioni.raggiungerà quota 400 gare, un’enormità che non può che portare a qualche riflessione.

Rossi festeggia 400 Gp a Phillip Island “Grandissimo traguardo”

“Devo dire che di strada ne ho fatta. E’ bello correre il 400esimo Gp qui, Phillip Island è una pista iconica del Motogp, nell’immaginario collettivo di tutti i tifosi e di ogni pilota, tutti amano questo circuito, è uno dei migliori posti dove festeggiare questo traguardo. Ora bisognerà concentrarsi sul weekend, oggi il tempo è molto bello, ma potrebbe peggiorare e ci sarà probabilmente da lottare con condizioni avverse” le sue parole nella rituale conferenza stampa del giovedì.

Prima di pensare a quel che succederà in pista a partire da domani, non si può non tornare su quota 400.

“E’ un numero che non ti aspetti di raggiungere quando sei giovane e a inizio carriera, non hai mai un’idea chiara di quel che sarà, di quanto tempo rimarrai in pista – dice il pilota della Yamaha -. Non so come avrei risposto se mi avessero detto che avrei fatto 400 Gp, quando hai 17 anni hai tutta la vita davanti, ora ne ho 40 ed è come se fossi mio nonno quando ne avevo 17, sicuramente è un grandissimo traguardo”.

(ITALPRESS).