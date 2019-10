giornata di passione per chi usa i mezzi pubblici. Sarà una Dalle 21 di ieri sera alla stessa ora di stasera incrociano le braccia i lavoratori aderenti a Cub e Sgb.

Giornata di passione per chi usa i mezzi pubblici

A Milano, per tram e bus sono previsti disagi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, come informa ATM. Per le metropolitane, a rischio soltanto la fascia serale, dalle 18 in poi.

Situazione ancora più difficile a Roma dove allo sciopero dei trasporti si aggiunge anche quello dei lavoratori delle Partecipate.

Difficoltà anche per chi viaggia in aereo per l’astensione dal lavoro in orari differenziati proclamata da Anpac, da piloti e assistenti di volo Alitalia e dal personale degli aeroporti di Milano.

(ITALPRESS).