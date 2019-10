In forte crescita l’export verso i Paesi fuori dall’Ue

È in netta crescitaitaliano verso i Paesi fuori dall’Unione Europea. Secondo i datia settembre 2019 l’interscambio commerciale con i paesi extra europei ha fatto segnare un aumento su base mensile sia per le esportazioni (+2,5%) sia per le importazioni (+2%). Su base annua l’incremento dell’export è ancora più marcato: +9,4%.