Berrettini non si ferma più, in semifinale a Vienna e nei top 10

Matteo Berrettini non si ferma più: raggiunge l’ottava semifinale stagionale e si garantisce, da lunedì prossimo, l’ingresso nella top ten mondiale, compiendo un altro importante passo avanti in chiave ““. Nei quarti dell'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria, il 23enne romano, numero 11 del ranking mondiale e terza testa di serie, in piena corsa per le ATP Finals, si è imposto per 7-5 7-6(4), in un’ora e 51 minuti di partita, sul russo Andrey Rublev, numero 22 Atp, reduce dal successo a Mosca di domenica scorsa.