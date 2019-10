“Città di motori”, il sindaco di Maranello nuovo presidente

Città dei Motori, l’associazione che riunisce sotto l’egida dell’Anci i Comuni del Made in Italy motoristico, ha il suo nuovo presidente. E’ Luigi Zironi, sindaco di Maranello, che ha ottenuto la maggioranza dei voti dell’assemblea dei soci che si è svolta a Roma, nella sede nazionale Anci. Oltre a Zironi era candidata Roberta Tellini, assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Arese (sede del Museo Storico Alfa Romeo), vice presidente di CdM.

Dopo la presentazione dei programmi dei candidati, si è aperta un’ampia discussione con gli interventi, tra gli altri, di Roberto Dall’Oca (sindaco di Villafranca di Verona), Alessandra Dini (vice sindaco di Noale, Venezia, sede dell’Aprilia), Eugenio Leone (Pontedera, stabilimento Piaggio), Stefania Scannella (Pratola Serra, FCA) Carlo Cerrito (Piedimonte San Germano, sede dello stabilimento FCA-Alfa Romeo) e Andrea Carra (Varano de’ Melegari, circuito “Riccardo Paletti” e Dallara).

All’assemblea sono stati presenti inoltre il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, e gli assessori Vincenzo Menna (Atessa, stabilimenti Sevel e Honda) e Marco Recati (Scarperia e San Piero, circuito del Mugello), il consigliere Matteo Piantanida (Comune di Samarate, sede della Agusta Westland) e Giovanni Bertugli,(Modena, Museo Enzo Ferrari).

Luigi Zironi, 45 anni, sposato, laureato in Scienze politiche, è primo cittadino di Maranello dal giugno 2019. Tra i punti qualificanti della Rete e del neo presidente, la promozione dei territori e dei brand Made in Italy attraverso un Piano di turismo motoristico rivolto al mercato interno e internazionale, l’impegno all’educazione e alla sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile. (ITALPRESS)