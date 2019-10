Prosegue anche la prossima settimana Autunno con i pupi, il programma di spettacoli quotidiani di opera dei pupi, in scena ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17 al Museo delle Marionette di Catania.

Catania, il Museo delle Marionette aperto anche la mattina dell’1 novembre

Giovedì 31 ottobre, alle 20, il Centro diurno anziani del Comune di Grammichele (Catania) ospiterà una nuova produzione del Museo Pasqualino: “La canzone di Orlando. Martirio e vendetta dei cristiani a Roncisvalle”, di e con Giovanni Calcagno, realizzata in collaborazione con l’ Associazione culturale La casa dei santi.

Lo spettacolo inaugura una nuova tappa del ciclo di spettacoli in circuitazione organizzati dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo internazionale delle marionette, che, fino a dicembre 2019, coinvolgerà 11 comuni inserendosi in un progetto di distribuzione che trova il suo centro nella nozione di oralità.

Per chi volesse approfittare dei giorni di festa per vivere la città, il museo resterà aperto, anche venerdì 1 novembre, dalle 10 alle 14.

Insieme alla collezione internazionale, sarà visitabile la mostra “Arazzi sonori”, di Francesco Impellizzeri, a cura di Paola Nicita, che si chiuderà il 6 novembre.