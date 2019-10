Trump va allo stadio, accolto a suon di “buu” e “Arrestatelo”

Sicuramente non era quello che si aspettava. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto a suon di “buu” e “Arrestatelo” dai tifosi presenti allo stadio.

Momenti difficili, dunque, per Donald Trump al Nationals Park di Washington. Il presidente si è recato allo stadio in occasione della quinta partita del World Series di baseball.

Insieme a lui anche la First Lady Melania. Quando lo speaker ha annunciato la presenza del presidente Usa allo stadio, però, dalla folla si è sollevato un sonoro “buu”. Un chiaro segno di disappunto.

Ma non è finita qui. Il pubblico presente, infatti, ha anche cominciato a gridare “lock him up”, “arrestatelo”. Esattamente la frase preferita di Trump contro Hillary Clinton, lock her up, arrestatela.