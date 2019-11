Inter, Conte: “Col Bologna una gara intensa, non guardiamo la Juve”

Il Bologna è un’ottima squadra, in un buon momento di forma, nonostante la battuta d’arresto a Cagliari. Dovremo fare la nostra partita, cercando di ribattere colpo su colpo. Sarà una partita intensa in cui dovremo dare tutti il 100 per 100″. Antonio Conte cerca di mantenere l’ Inter , in un buon momento di forma, nonostante la battuta d’arresto a Cagliari. Dovremo fare la nostra partita, cercando di ribattere colpo su colpo. Sarà una partita intensa in cui dovremo dare tutti il 100 per 100″. Antonio Conte cerca di mantenere l’sul pezzo. Dopo la vittoria sofferta nel turno infrasettimanale sul campo del Brescia per 2-1, è già tempo di tornare a giocare. Domani i nerazzurri sono impegnati nella trasferta ostica di Bologna che, a sua volta, vorrà riscattare la sconfitta di Cagliari per 3-2.

L’allenatore salentino sa che non sarà facile e non ammette distrazioni, come quella di pensare alla Juventus impegnata nel derby contro il Toro: “Dobbiamo avere una visione: tornare a vincere qualcosa. Il derby di Torino? Bisogna guardare in casa nostra, cioe’ pensare alla partita contro il Bologna, che e’ molto difficile: dobbiamo cercare di uscire dal Dall’Ara con 3 punti”.