Inter, Conte non vuole rimpianti: “Dobbiamo dare sempre il massimo”

La sua Inter è ancora attaccata alla Juve, a un solo punto di distanza, ma il tecnico nerazzurro preferisce guardare in casa propria e non alla classifica "Dobbiamo andare avanti cercando di non avere rimpianti. Vediamo dove saremo alla fine sapendo sempre di aver dato il massimo". Antonio Conte va dritto per la sua strada.

“Io penso sia importante sempre fornire delle prove al calciatore sul perché alcune cose non vanno nel senso giusto. Tutti insieme poi si trova delle situazioni in cui migliorare. Gli ultimi venti minuti con il Sassuolo non ci hanno reso felici. I ragazzi si sono resi conto che non bisognava andare in balia dell’avversario. Ma con il Borussia Dortmund c’è già stata una bella reazione”.