Next Gen ATP Finals, anche Shapovalov dà forfait: gli 8 partecipanti

Le Next Gen ATP Finals continuano a perdere pezzi. Denis Shapovalov, che ieri sera ha dato una grande gioia agli appassionati di tennis italiani con la vittoria su Monfils che è valsa la qualificazione a Matteo Berrettini per le ATP Finals, ha invece rinunciato a partecipare alle finali dei giovani, in programma a Milano.

Update on Milan 😔 thanks for your support 🙏🏼 pic.twitter.com/N7wKhJmZJf — Denis Shapovalov (@denis_shapo) November 1, 2019

Shapovalov, si legge, ha dovuto giocare più partite del previsto in questo finale di stagione. Le semifinali raggiunte a Parigi-Bercy in singolare e sfiorate in doppio hanno aggiunto un pesante carico di stanchezza. In vista delle nuove finali di Coppa Davis, il canadese ha preferito concentrarsi sul recupero fisico, piuttosto che partecipare al torneo-esibizione milanese.

Alla luce della rinuncia di Shapovalov, che si aggiunge a quelle di Tsitsipas e Auger-Aliassime, ecco il quadro degli otto partecipanti alla rassegna Next Gen:

Alex De Minaur (Australia)

Frances Tiafoe (USA)

Casper Ruud (Norvegia)

Mario Kecmanovic (Serbia)

Hugo Humbert (Francia)

Mikael Ymer (Svezia)

Jannik Sinner (Italia)

Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

Il nono posto, quello da riserva, sarà assegnato a un giocatore italiano attraverso un torneo di qualificazione a otto. Tra gli altri, in campo i talentini Zeppieri e Musetti, protagonisti nell’ultimo anno nel circuito juniores.