La numero 1 ha vinto da numero 1. Ashleigh Barty, prima nella classifica del ranking WTA, ha trionfato a Shenzhen nelle WTA Finals, battendo in finale la campionessa uscente Elina Svitolina. Una partita in cui l’australiana ha mostrato tutto il suo repertorio di variazioni e tecnica, mandando in tilt l’avversaria. Grazie a questo successo, di fatto, la Barty conserverà la prima posizione in classifica almeno per la prima parte del 2020, fin quando non dovrà difendere il titolo di Indian Wells.

That’s the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019

Un’annata straordinaria per la ventitreenne di Ipswich, che è riuscita a emergere dopo un 2018 in cui si era solo affacciata ai massimi livelli. Le vittorie a Indian Wells, al Roland Garros (primo slam) e alle WTA Finals, oltre ovviamente alla prima posizione del ranking, fanno di lei la regina del 2019 nel circuito femminile. E, per chiudere in bellezza, ci sono ancora le finali di Fed Cup, in programma la prossima settimana. A Perth, la Barty guiderà insieme a Tomljanovic e Stosur la formazione australiana, che riceverà la Francia.