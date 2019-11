Il Bayern Monaco ha deciso. La pesante sconfitta sul campo dell’Eintracht Francoforte (5-1 dopo il rosso a Boateng nei minuti iniziali) è costata l’esonero a Niko Kovac, che paga un avvio di campionato tutt’altro che esaltante. A riportare la notizia, non ancora ufficializzata dal club bavarese, il giornalista tedesco Christian Falk, reporter della Bild.

Una decisione che sembrava nell’aria, dopo che più volte in queste prime giornate di Bundesliga i campioni di Germania in carica non hanno dato l’impressione di poter competere ai massimi livelli. Attualmente a comandare la classifica è il Borussia Monchengladbach, con tre punti di vantaggio sul Dortmund e quattro su RB Lipsia e Bayern. Ben diverso, invece, il rendimento in Champions League, dove Neuer e compagni sono a punteggio pieno nel girone, con tre vittorie in altrettante giornate della fase a gruppi. Non abbastanza, però, per salvare la panchina dell’ex CT della Croazia.

Chiaramente, non è stata ancora presa una decisione definitiva sul successore di Kovac alla guida del Bayern. Tra i nomi in lizza, però, figura sicuramente anche quello di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, libero dopo la fine dell’esperienza alla guida della Vecchia Signora, potrebbe ripercorrere le orme di Trapattoni e Ancelotti, tecnici italiani vincenti in Baviera. In lizza, oltre al tecnico toscano, anche José Mourinho, sul quale, però, c’è anche l’Arsenal, che inizia a sondare i nomi per il dopo-Emery. Il sogno dei tifosi, in realtà, sarebbe Erik Ten Hag, artefice del miracolo Ajax e già allenatore del Bayern Monaco II durante la gestione Guardiola.