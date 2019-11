Serie A, i risultati dell’11a giornata: il Cagliari passa a Bergamo

Dopo un infrasettimanale ricco di polemiche, la Serie A torna in campo nella tradizionale collocazione del weekend, per l’undicesima giornata. A caratterizzare il programma del sabato sono le gare delle squadre impegnate in Champions League. Apre Roma-Napoli, il Derby del Sole che ha sempre regalato partite accesissime negli ultimi anni. Stasera, invece, sarà il turno del Derby della Mole: Mazzarri rischia la panchina, Sarri vuole difendere la vetta. Nel mezzo, Bologna-Inter, con gli uomini di Conte che cercheranno di mettere pressione alla Juventus.

Il programma domenicale, invece, è aperto dalla quarta partecipante alla Champions League, l’Atalanta, che riceve il Cagliari con un occhio alla sfida europea col City. Il piatto forte, però, è il posticipo serale, con la sfida che vede contrapposto l’ex Pioli, ora alla guida del Milan, alla Lazio del capocannoniere del campionato Immobile. Completa il quadro, lunedì sera, SPAL-Sampdoria: in palio punti importanti per la lotta salvezza.

I risultati della 11a giornata di Serie A

Roma-Napoli 2 – 1 FINALE

Bologna-Inter 1 – 2 FINALE

Torino-Juventus 0 – 1 FINALE

Atalanta-Cagliari 0 – 2 FINALE

Genoa-Udinese

Lecce-Sassuolo

Verona-Brescia

Fiorentina-Parma

Milan-Lazio

SPAL-Sampdoria

La classifica

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Atalanta 21

Lazio 18

Napoli 18

Cagliari 18

Fiorentina 15

Parma 13

Milan 13

Bologna 12

Verona 12

Torino 11

Udinese 10

Sassuolo 9

Lecce 9

Genoa 8

Brescia 7

SPAL 7

Sampdoria 5