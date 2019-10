Neanche il tempo di archiviare il weekend calcistico che è già il momento di tornare in campo per la decima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il programma del turno infrasettimanale è la sfida del Tardini, dove un Parma rimaneggiato riceve il Verona di Juric. In serata, invece, l’Inter cercherà di riportarsi in testa al classifica: per farlo, serve un successo sul campo del Brescia, con Corini a rischio esonero.

Domani, poi, sarà il turno della Juventus capolista, impegnata contro il Genoa: Sarri ritrova Cristiano Ronaldo. Il big match di giornata, però, andrà in scena al San Paolo, dove ci sarà la sfida con vista sulla Champions League tra Napoli e Atalanta. La Roma vola a Udine, in cerca di continuità, la Lazio riceve il Torino. Pioli, con il suo Milan, non può più sbagliare contro la SPAL, nel posticipo del giovedì a chiudere la giornata.

I risultati della decima giornata di Serie A

Parma-Verona 0 – 1

Brescia-Inter

Napoli-Atalanta

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Roma-Udinese

La classifica

Juventus 23

Inter 22

Atalanta 20

Napoli 17

Roma 16

Lazio 15

Cagliari 15

Parma 13

Fiorentina 12

Bologna 12

Torino 11

Udinese 10

Milan 10

Sassuolo 9

Verona 9

Lecce 8

Genoa 8

Brescia 7

SPAL 7

Sampdoria 4