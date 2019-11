La squadra sarà in ritiro fino a domenica. Ancelotti è un grande allenatore, il problema va riscontrato nel lavoro del gruppo. I giocatori devono trovare motivazioni non solo contro il Liverpool . Ancelotti è un grande allenatore, il problema va riscontrato nel lavoro del gruppo. I giocatori devono trovare motivazioni non solo contro il, serve amalgama”. Lo annuncia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo, dopo la sconfitta di sabato all’Olimpico contro la Roma, il patron dichiara: “Non è un ritiro punitivo ma costruttivo. Non sono preoccupato dai nostri 18 punti in classifica, basta vincere 4-5 partite per recuperare. Questa squadra può ancora dire molto”.

Anche per questo “non c’è bisogno di intervenire nel ruolo di terzino. Abbiamo giocatori che possono anche adattarsi in quel ruolo oltre ai terzini già in rosa. I due rigori presi contro la Roma denotano poca concentrazione – aggiunge De Laurentiis – Detto ciò non dimentichiamo i tanti piccoli infortuni che ci stanno colpendo ma capitano a tutte le squadre”.