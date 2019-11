Dopo un lungo turno di campionato, torna in campo la Champions League. Ad aprire il programma del martedì è il Barcellona di un Valverde sempre in discussione. I blaugrana ricevono al Camp Nou lo Slavia Praga, nel girone dell’Inter. Gli uomini di Conte, spettatori interessati, in serata scenderanno a loro volta sul terreno verde contro il Borussia Dortmund, per una trasferta fondamentale in ottica qualificazione. Chi, invece, potrebbe già stasera staccare il pass per gli ottavi è il Napoli, impegnato al San Paolo contro il Red Bull Salisburgo del baby prodigio Haland.

Domani sarà il turno delle altre due italiane impegnate nella massima rassegna continentale. La Juventus fa visita alla Lokomotiv Mosca in una trasferta sempre insidiosa, mentre l’Atalanta, dopo tre sconfitte, va a caccia dei primi punti europei contro il Manchester City di Guardiola. Attesi, anche qui, i primi verdetti, con tante squadre a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale.

I risultati della 4a giornata di Champions League

GIRONE E (martedì 5 novembre)

Liverpool-Genk

Napoli-Red Bull Salisburgo

GIRONE F

Barcellona-Slavia Praga (ore 18:55)

Borussia Dortmund-Inter

GIRONE G

Zenit-RB Lipsia (ore 18:55)

Lione-Benfica

GIRONE H

Chelsea-Ajax

Valencia-Lille

GIRONE A (mercoledì 6 novembre)

Paris Saint-Germain-Brugge

Real Madrid-Galatasaray

GIRONE B

Bayern Monaco-Olympiacos (ore 18:55)

Stella Rossa-Tottenham

GIRONE C

Atalanta-Manchester City

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk

GIRONE D

Lokomotiv Mosca-Juventus (ore 18:55)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid