Mattarella “Serve senso di responsabilità contro indifferenza”

“Ci si è chiesti chi può immaginare come sarà il mondo del futuro, la risposta è ‘Chiedete ai vostri bambini’ e penso che questa risposta sia sotto gli occhi di tutti: cercare di avere una vita serena – ha aggiunto Mattarella – e quindi una convivenza serena, contro la chiusura egoistica e l’arroccamento egoistico, avere un senso di responsabilità contro l’indifferenza e l’irresponsabilità, contro l’intolleranza, l’odio”.

Riferendosi alla scorta assegnata alla senatrice a vita Liliana Segre il presidente Mattarella ha sottolineato: “Se è necessario assegnare una scorta ad una signora anziana che non ha mai fatto del male a nessuno ma che il male lo ha subito da bambina in forma crudele, vuole dire che questi interrogativi non sono né astratti né retorici, ma sono concreti”.(ITALPRESS).