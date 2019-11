Il doppio le aveva divise, il doppio oggi torna a unirle. Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, una volta amiche fraterne, poi nemiche giurate, sono i due volti della Francia che trionfa nelle finali di Fed Cup a Perth. Un successo in trasferta che vale anche di più contro l’Australia della numero 1 WTA Ash Barty. Per le transalpine, guidate dal capitano Julien Benneteau, è il primo titolo da sedici anni a questa parte, il terzo dopo quelli conquistati nel 1997 e nel 2003.

Una giornata da sogno per Kiki Mladenovic. Prima, all’alba italiana, ha battuto in una partita tesissima, al tiebreak del terzo set, la favoritissima Barty. Poi, dopo che la vittoria di Tomljanovic (fidanzata di Matteo Berrettini) su Parmentier ha portato il punteggio del weekend sul 2-2, ha preso le redini del doppio decisivo. Fondamentale il suo contributo per sostenere anche psicologicamente una Garcia non al meglio, reduce da uno 0-6 0-6 nel singolare di ieri con la Barty. Quasi commovente, invece, Sam Stosur, per distacco l’anello debole del doppio odierno, in difficoltà anche sui colpi sulla carta più semplici.

Per Mladenovic e Garcia, che fino al 2016 facevano coppia fissa, questa vittoria potrebbe essere un punto di svolta. Le due ragazze avevano preso strade diverse per dedicarsi alle rispettive carriere da singolariste, che però negli ultimi diciotto mesi non hanno portato grandi risultati. Nel frattempo, Kiki si è riscoperta doppista di successo in coppia con Timea Babos, trionfando per due volte alle WTA Finals in coppia con l’ungherese. Chissà che, adesso, le due ex amiche non possano tornare a vincere insieme anche nel circuito. La Fed Cup, in tal senso, potrebbe essere il trampolino di lancio ideale.