Rimonta e Inter in vetta, Vecino e Barella stendono il Verona

L’Inter riparte e supera la Juventus. La squadra nerazzurra batte l’Hellas Verona per 2-1 in rimonta con i gol di Vecino e Barella e sale a quota 31 punti in classifica, due in più rispetto ai bianconeri impegnati domenica sera contro il Milan. Al 19′ la prima disattenzione costa cara ai nerazzurri: Zaccagni viene steso da Handanovic, Valeri indica il dischetto e Verre trasforma il rigore dell’1-0.

La reazione dell’Inter è puntuale: Brozovic ci prova da fuori area e scheggia la traversa. Tra i migliori in campo degli uomini di Juric c’è Silvestri, autentico protagonista prima con una parata su Lukaku e poi con un intervento sulla linea su un tiro a botta sicura di Vecino a porta quasi sguarnita.

Nella ripresa l’Inter continua ad assediare la porta di Silvestri e al 68′ c’è il pareggio: Lazaro scodella la palla in area e Vecino mette in rete di testa dopo aver sovrastato Gunter. C’è solo una squadra in campo ma la rimonta si completa solamente nel finale e con una giocata da campione: all’83’ Barella si accentra col mancino e dal limite dell’area esplode un tiro che si infila all’incrocio dei pali che vale il definitivo 2-1. Ventiquattro ore – almeno – in vetta per gli uomini di Conte, in attesa della Juventus.

(ITALPRESS).