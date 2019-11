Alessandro Greco e Beatrice Bocci rivelano una verità che lascia tutti a bocca aperta. La coppia, infatti, dopo il matrimonio, ha scelto di intraprendere per tre anni la strada della castità.

Alessandro Greco e Beatrice Bocci scelgono la castità per 3 anni

La vita privata dei personaggi televisivi è spesso sciorinata su magazine e social, difficile tenere un segreto. Eppure qualcuno riesce a mantenersi all’ombra conducendo una vita sobria e schiva. Così è successo per Alessandro Greco, 47 anni, e Beatrice Bocci, 49 anni.

Il presentatore e la modella (che arrivò secondo a Miss Italia nel 1994) si sono conosciuti negli studi televisivi, quando lui conduceva Furore, programma di successo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Poi è arrivato il matrimonio in comune nel 2008 e in chiesa nel 2014. Un percorso difficile dal momento che il primo marito della modella aveva lo stesso nome del conduttore.

Ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, in onda nel daytime di Rai1, la coppia ha raccontato l’incontro con la fede e il cammino di castità. La rinuncia al sesso è avvenuta quando erano già sposati e avevano due figli, durante un pellegrinaggio a Medjugorje.

“Una scelta difficile” ha detto il conduttore, guidato da una componente spirituale fortissima. “Sono accadute determinate cose e quando ci siamo ritrovati nella nostra camera in albergo abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita nei sacramenti e nella messa”, ha continuato.

Per Alessandro e Beatrice è stato come l’inizio di un terzo matrimonio. Entrambi sono cattolici praticanti e hanno deciso di svelare la loro scelte di fede in un libro dal titolo “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore”, uscito da poco in libreria.