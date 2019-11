Brigitte Nielsen rivela verità bollenti contro Madonna. Le due non sono mai andate d’accordo. Brigitte Nielsen, ospite di The Talk sul network statunitense CBS, ha rivelato di essere finita a letto con Sean Penn, allora marito di Madonna, solo per fare un dispetto alla cantante.

Brigitte Nielsen contro Madonna “Ho fatto sesso con suo marito per farle un dispetto”

Ai tempi in cui era sposata con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen ha frequentato molto Madonna. Ma, come ha raccontato al programma “The Talk” sulla Cbs, le due non avevano un rapporto idilliaco e a volte sono anche volati schiaffi e ripicche. Poi la rivelazione choc: “Ho fatto sesso con Sean Penn quando era sposato con Madonna per farle un dispetto“, ha confessato.

“Nel 1987 ero in un club con Madonna e lei non faceva altro che offendermi – ha spiegato Brigitte -. Era molto scortese con me e alla fine le ho dato uno schiaffo in faccia a mano aperta. Considerando che lei è piccolina e io una gigante… Lo so, non avrei dovuto farlo ma è successo. Quella sera sono stata accompagnata alla porta da sei bodyguard”.

La storia, però, non finisce qui. Se da un lato è vero che tra le due non corre buon sangue, dall’altro ha preso il sopravvento il lato umano… forse.

Qualche mese dopo, infatti, Brigitte Nielsen è andata nel Sud della Francia per trovare Madonna, decisa a farsi perdonare ma a modo suo. In quell’occasione la cantante, però, non era sola. Inoltre, stando all’intervista, continuò a comportarsi in maniera poco carina con “l’amica”, la quale, a quel punto, scelse accuratamente la sua vendetta.

“Il meglio del racconto deve ancora venire – ha concluso Brigitte Nielsen – quella volta in Francia, visto che non era cambiata e anzi la trovai più maleducata del solito, ho passato una notte con suo marito Sean Penn”.