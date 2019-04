Madonna è “Madame X” nel suo ultimo album

Si intitola “Madame X” l’ultimo album di Madonna. Ad annunciarlo è la stessa pop star sui social, con un video pubblicato sul proprio canale Instagram, ideale seguito di “Rebel Hearth” del 2015.

“Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo -racconta la stessa cantante con la voce fuori campo nel video- cambiando identità, lottando per la libertà e portando luce nei posti bui. È un’insegnante di cha cha cha, una professoressa, un capo di Stato, una governante, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una maestra, una suora, una cantante, una santa e una prostituta”.

Una grande X rossa su uno sfondo nero e tre video, il primo senza audio in cui, in camicia nera e calze a rete, suona la fisarmonica, il secondo, sempre senza sonoro, dove, con indosso un abitino succinto, si muove e suona la chitarra elettrica ed infine un terzo, più lungo, dove, cambiando decine di costumi e identità. Madonna annuncia così l’uscita del suo nuovo album ‘Madame X’, dando ai fan un primo assaggio del suo nuovo lavoro.

La prima apparizione pubblica di Madonna è fissata per il prossimo 18 maggio, quando l’artista sarà protagonista di uno show in occasione della serata finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Tel Aviv, in Israele. Sarà forse questa l’occasione in cui verranno forniti dettagli sul nuovo album?