La previsione della marea per questa mattina e’ peggiorata a Venezia torna la paura. Il Comune fa sapere che, in seguito a rinforzi di Scirocco lungo l’Adriatico, e’ prevista una punta massima di marea di 160 centimetri alle 11.20. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura di piazza San Marco. Il Comune su Twitter spiega che la decisione e’ stata presa proprio per “l’evoluzione della marea”.

A Venezia atteso nuovo picco della marea, chiusa Piazza San Marco

In citta’ per valutare la situazione anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca’, e in giornata e’ previsto anche l’arrivo del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

