Comune e Regione“. Lo ha detto il Matteo Salvini, in merito al Mose, visitando piazza San Marco invasa dall’acqua, insieme con il governatore del Veneto Luca “C’è un’infrastruttura che è da trent’anni che è cominciata, gestita sempre a livello centrale. È bene ora che ci sia un pieno coinvolgimento di“. Lo ha detto il leader della Lega,, in merito al Mose, visitando piazza San Marco invasa dall’acqua, insieme con il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Salvini “Per il Mose si corra, coinvolgere Comune e Regione”

“Il Mose è un esperimento unico, difende l’80 per cento di questo territorio da danni ambientali, economici e strutturali pazzeschi. Se manca il cinque per cento per completare l’opera si corra”, ha aggiunto.

“Abbiamo presentato due emendamenti concreti, uno per il funzionamento del Mose e uno per un contributo straordinario, veloce, immediato, per il territorio. Mi aspetto che già la settimana prossima si discuta in Parlamento delle proposte della Lega e degli altri. Si deve cominciare subito”, ha sottolineato Salvini.

