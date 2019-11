Venezia, Zaia “La situazione è drammatica”

“Lae non facile da gestire. C’è la massima attenzione per la pericolosità e l’incolumità dei cittadini. Il Mose è realizzato al 99%, non so se funzionerà ma abbiamo la certezza che comunque Piazza San Marco non sarà messa in sicurezza ma tutto il resto sì. A tutt’oggi il Mose non c’è e Venezia è sott’acqua”. Così, ai microfoni di SkyTg24, il, commentando la grave situazione a Venezia.