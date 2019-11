Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di “Amici” di Maria De Filippi. La scuola, sempre alla ricerca di talenti nel canto e nel ballo, riapre i battenti con nuovi allievi.

L’attesa è finita e l’accademia di Canale 5 è pronta a ricominciare. La campanella per i nuovi allievi del talent show suona sabato 16 novembre alle 14.10 e durante la prima puntata verrà formata la classe che terrà compagnia ai telespettatori nei prossimi mesi.

“Amici”, la scuola riapre i battenti con nuovi allievi

Al timone del programma, pronta ad accogliere cantanti e ballerini, Maria De Filippi insieme a tutto il corpo docente. Dopo il debutto, quest’anno, della versione vip del programma, chiamato “Amici Celebrities“, ritorna la scuola “classica”.

Ospite d’eccezione per l’occasione sarà il tenore Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici.

Sono stati veramente in tanti a partecipare ai casting. In numerose città d’Italia ha fatto tappa la selezione di nuovi giovani talenti. I provini sono stati superati, adesso gli aspiranti allievi della scuola di Amici faranno di tutto per aggiudicarsi l’agognato banco.

Qualcuno crede di meritarsi un posto nella scuola perché ha un timbro di voce particolare, qualcun altro perché è convinto di fare qualcosa di speciale, qualcuno ancora per le emozioni che scatena quando balla. Poi c’è anche chi, semplicemente, perché vuole vincere “Amici”.