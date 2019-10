Amici Celebrities, Pamela Camassa vince la prima edizione

“Vorrei ringraziare naturalmente Maria, Michelle che è arrivata in corsa ma è speciale, la giuria, i coach, ma anche Filippo a cui dedico questa vittoria. È come se questa coppa l’avessimo vinta insieme”.

Proprio al compagno Filippo Bisciglia va la dedica del premio. Poi, come in un film romantico, lui irrompe in studio e la bacia appassionatamente.

Signore e signori la vincitrice di #AmiciCelebrities è Pamela Camassa!!! 🏆🤩🎊 pic.twitter.com/YUxJ821RN2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2019

Il podio

Una gara difficile per la Camassa che ha dovuto sfidare il suo uomo al ballottaggio per l’ultimo posto da super-finalista. Un po’ di amarezza però rimane per il conduttore di Temptation Island, che conquista comunque un ottimo terzo posto.

“Mi porterò quest’affetto che sono riuscito a ricevere finalmente in uno studio da parte di tutti voi”, dice Filippo Bisciglia.

Secondo posto per Massimiliano Varrese. Anche lui molto versatile sia nella danza che nel canto, anche se il giudice speciale Loredana Bertè non ha apprezzato particolarmente la sua versione di “Kiss”.

“Ho immaginato che Prince fosse uscito dalla tomba e avesse formato uno zombie che voleva strangolarlo», spiega la cantante incapace di contenere le risate, «perdonami, ma sei stato troppo comico”.

Ci sarà una prossima edizione?

Cala il sipario su questa prima edizione di Amici Celebrities che ha dovuto affrontare le sue difficoltà. Forse un po’ troppi cambiamenti in corso d’opera: il passaggio dal sabato al mercoledì e il passaggio da Maria De Filippi a Michelle Hunziker al timone.

Inoltre, per alcuni, la giuria era un po’ squilibrata e il ruolo dei coach, Alberto Urso e Giordana Angi, è stato forse fin troppo limitato. Infine anche il sistema di voto non è sembrato del tutto cristallino.

Che dire, non sappiamo se ci sarà un’altra edizione di Amici Celebrities, intanto, però questo primo esperimento si può dire “semi-riuscito”.