Amici Celebrities, tutto pronto per il gran finale

Tutto pronto per il gran finale di “Amici Celebrities”, la versione vip del noto talent show di Maria De Filippi.

Oggi, 23 ottobre, andrà in onda in diretta, alle 21:20 su Canale 5, la finalissima. Al timone del programma ci sarà ancora una volta Michelle Hunziker.

Amici Celebrities, la finale

Quattro sono i vip che hanno conquistato un posto in finale: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

Dopo sfide, lacrime ed emozioni, il percorso dei concorrenti della scuola di Maria De Filippi che, per la prima volta ha aperto le porte anche ai vip, sono pronti per sfidarsi per conquistare l’ambita vittoria.

I concorrenti sono pronti a infiammare il palco con le loro performance di canto e ballo, ma solo uno di loro conquisterà il trofeo finale.

Il voto da casa

Nonostante gli ascolti altalenanti, Amici Celebrities ha conquistato i consensi del pubblico che, questa sera, avrà un ruolo decisivo per l’elezione del vincitore.

Sarà il pubblico a casa infatti a decretare il vincitore. Si potrà votare il proprio concorrente preferito comodamente dal divano, inviando un sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome del concorrente.

Il costo massimo dell’sms è di 16 centesimi di Euro a seconda dell’operatore; per ogni televoto c’è un limite massimo di 5 voti, regolamento su www.mediasetplay.it/amicicelebrities o alla pagina 845 di Mediavideo.

Gli ospiti

Cresce l’attesa anche sui nomi degli ospiti per questa finalissima di Amici Celebrities. Finora, nelle prime cinque puntate, si sono alternati tanti ex allievi di Amici che, nel corso degli anni, hanno conquistato il successo.

Da Alessandra Amoroso ad Irama, dai The Kolors a Riccardo Marcuzzo, sono tanti i cantanti che, nati nella scuola di Amici, sono tornati in veste di ospiti speciali.

Probabilmente, come nella versione classica del programma, la sesta e ultima puntata non avrà ospiti per lasciare spazio alle sfide dei quattro finalisti.

Tuttavia, i fans del talent show ipotizzano che possa esserci Emma Marrone che, dopo la pausa forzata per il problema di salute, sta per tornare in scena con il nuovo album “Fortuna”. Sarà proprio Emma l’ospite della finale di Amici Celebrities?