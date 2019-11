Venezia verso la nuova alta marea, Brugnaro: “Sarà una giornata dura”

Si preannuncia una nuova giornata di passione per Venezia. Per la giornata di oggi sono previsti ben 160 centimetri sopra il livello medio del mare. Un nuovo picco di alta marea in una città ancora alle prese con la conta dei danni causati dall’acqua alta nelle scorse ore. Come riporta Tgcom, i musei civici saranno chiusi per tutta la giornata, così come la Basilica di San Marco: non saranno celebrate le funzioni religiose previste per la mattinata.

“Sarà una giornata dura per Venezia”, afferma il sindaco Brugnaro. “I venti sono in diminuzione, e il picco previsto dal Centro Maree di 160 cm è alto ma quello che ha distrutto la città martedì era 187 centimetri”.

Venezia e non solo, nuova emergenza meteo

Ma il maltempo sta colpendo anche la Toscana. L’Arno è salito sopra il primo livello di guardia a Firenze, raggiungendo i 3,50 metri sull’argine, a causa delle piogge. Lo si apprende dalla protezione civile della Città metropolitana e dalla sala operativa regionale. Supera il primo livello di guardia, anche il fiume Bisenzio a San Piero a Ponti.

Su gran parte della Toscana c’è allerta arancione. Colpito soprattutto il Grossetano a sud del capoluogo maremmano, tra Orbetello, Manciano e Magliano. Il fiume Albegna in piena ha superato il secondo livello di guardia e in alcuni punti della campagna, riferisce la sala della protezione civile regionale, ha tracimato senza però raggiungere alcuna abitazione. Segnalato anche vento forte.

Toscana sott’acqua

In totale a Manciano sono stati registrati dalle 14 di ieri 153 millimetri di pioggia, di cui 120 dalle 20 di ieri. Inoltre, già venerdì erano caduti 100 millimetri di pioggia in sei ore. Nel territorio di Manciano alcune famiglie, fa sapere il Comune, sono state confinate ai piani alti delle proprie abitazioni. Chiuse diverse strade per allagamenti e il ponte sull’Albegna tra Marsiliana e S.Andrea.

Foto da Twitter.