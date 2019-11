finanziaria, non vedo sostanziali differenze con quella degli anni precedenti. Continuano ad esserci avanzi primari cospicui dei pagamenti degli interessi e un saldo di bilancio in deficit senza sostanziali inversioni di tendenza“. Lo ha detto il Antonio Patuelli, nel corso di un seminario che si è svolto nel fine settimana a Ravenna. “Per quanto riguarda lanon vedo sostanziali differenze con quella degli anni precedenti. Continuano ad esserci avanzi primari cospicui dei pagamenti degli interessi e un saldo di bilancio in deficit“. Lo ha detto il presidente dell’Abi, nel corso di un seminario che si è svolto nel fine settimana a Ravenna.

Manovra, Patuelli “Nessuna inversione di tendenza”

“Non ci sono differenze nemmeno nei confronti delle banche – ha aggiunto il numero uno dell’Associazione Bancaria Italiana -: come lo scorso anno ci è stato imposto il differimento dell’incasso dei crediti d’imposta che ci costa come un prestito infruttuoso da 1,6 miliardi di euro”. Entrando invece più nello specifico della manovra, Patuelli ha detto che “nelle misure pro fiducia le cose vanno un po’ meglio che in passato, anche se rappresentano ancora una parte minoritaria della legge di bilancio”.