Due partite nella notte Nba e un solo italiano in campo. Si tratta di Nicolo’ Melli che partecipa al terzo successo consecutivo dei Pelicans. New Orleans vince 124-121 sul parquet dei Phoenix Suns e l’italiano, in 21 minuti, mette a referto 9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Vincono i Pelicans di Melli, Bucks inarrestabili

I trascinatori sono Brandon Ingram, JJ Redick e Jrue Holiday rispettivamente con 28, 26 e 23 punti senza dimenticare i 19 di Moore, il migliore tra i giocatori partiti dalla panchina. Per i Suns il migliore e’ Oubre Jr con 25.

Nell’altra gara della notte ancora un successo per Milwaukee che comanda a Est con un ruolino di marcia di 12 vittorie e tre sconfitte. Questa volta i Bucks, davanti ai propri tifosi, battono 137-129 i Portland Trail Blazers e, ancora una volta, il grande protagonista del match e’ Giannis Antetokounmpo, devastante con la sua tripla doppia da 24 punti, 19 rimbalzi e 15 assist.

Il piu’ prolifico e’ Bledsoe che ne fa 30, in doppia cifra anche Connaughton (18), DiVincenzo (16), Matthews (12) e Lopez (10).

Senza Lillard i Blazers lottano fino alla fine, trascinati da CJ McCollum che fa registrare al suo attivo 37 punti, 10 assist e 6 rimbalzi, da’ il suo contributo anche Carmelo Anthony con 18 punti e 7 rimbalzi, cosi’ come Skal Labissiere che mette a referto una doppia doppia con 22 punti e 12 rimbalzi.

