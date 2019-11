Chi si ferma è perduto. Lo sa bene Wanda Nara, con l’agenda carica di impegni e sempre in movimento. Tra un viaggio, un appuntamento televisivo e la famiglia, la manager non perde l’occasione per un selfie.

Nello scatto postato prima della puntata di Tiki Taka, Wanda Nara mostra uno spacco hot che svela un tatoo nascosto.

Wanda Nara, lo spacco hot svela il tatoo nascosto

Una moglie e una mamma perfetta. Con Mauro Icardi in prestito al Paris Saint-Germain, Wanda Nara alterna le sue giornate tra Parigi e Milano. La moglie di Icardi ha sempre tanti progetti da seguire tra la famiglia, l’impegno come manager del marito e gli appuntamenti televisivi. Mamma di cinque figli, Wanda è solita portarsi i bimbi in giro per il mondo. Molto spesso la vediamo seduta in aereo con i piccoli al seguito, sempre entusiasti per la loro vita da globe-trotter.

Questo, però, non limita la sua vita professionale. A breve, infatti, dovrà inserire anche Roma tra le sue mete fisse. A partire da gennaio Wanda affiancherà Pupo come opinionista al Grande Fratello Vip, che sarà condotto da Alfonso Signorini. Un ruolo importante per la Nara, che si fa sempre più strada in Mediaset.

Nuove sfide all’orizzonte e punti fermi irremovibili. Wanda Nara, infatti, è sempre presente a Tiki Taka, programma calcistico di Italia Uno. E la sua presenza non passa mai inosservata, anche perché solitamente durante lo show, Wanda sfoggia outfit molto sexy e audaci.

L’ultima puntata non è stata da meno e ai più curiosi non è sfuggito un particolare piccante. In un selfie postato poco prima di andare in onda a Tiki Taka, si nota chiaramente un piccolissimo cuoricino sul bacino. Nella zona “farfallina” di Belen, per intenderci. L’abito verde plissettato di Elisabetta Franchi ha due spacchi vertiginosi e Wanda si diverte a muoverli maliziosamente, per svelare dettagli hot.

Visualizza questo post su Instagram 💚 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 25 Nov 2019 alle ore 3:43 PST

Solo qualche giorno fa però la Nara aveva postato dei video che la ritraevano sdraiata su un lettino mentre si faceva tatuare sull’inguine. Una passione non nuova visto che ha già tanti tatuaggi sul suo corpo.

In quella occasione, le immagini postate facevano pensare al tatuaggio di un uccellino ma adesso è spuntato un cuoricino. Wanda Nara ci svelerà forse qualche altro dettaglio hot? Non ci resta che attendere.