I misteri della Luna verranno svelati da una trivella italiana

La Luna non avrà più segreti dopo la missione spaziale che prevede uno studio del suo suolo grazie ad una trivella italiana.

Qualcuno ricorderà sicuramente il film “Armageddon”, in cui si utilizzò una trivella per distruggere un gigantesco asteroide che minaccia la Terra. Ma quello era un film. Niente paura, non ci sono minacce spaziali pronte a colpire irrimediabilmente il nostro Pianeta.

Questa volta siamo nella realtà la protagonista è la Luna e nessuno ha intenzione di distruggerla: la trivella svelerà nuovi misteri.

La trivella di Prospect, infatti, costruita dal colosso italiano Leonardo, perforerà il suolo del nostro satellite per estrarne dei campioni scientifici. Si tratta della missione Luna-27, frutto di una collaborazione tra l’Esa e l’Agenzia Spaziale Russa.

Per rendere note le potenzialità di questa trivella, l’Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato su Twitter un video. Le immagini, velocizzate 15 volte, si riferiscono ad uno dei test di perforazione con il modello dimostrativo della trivella.

Orgoglio tutto italiano dal momento che anche i test sono ‘Made in Italy’. Sono effettuati, infatti, presso il Cisas dell’Università di Padova. Qui i ricercatori, nella loro camera termovuoto, riescono a simulare le condizioni di sistemi planetari.

Tutto è stato studiato per affrontare le condizioni lunari. La trivella mostrata dall’Esa è un vero gioiello tecnologico, capace di lavorare con temperature del suolo pari a -150 °C, senza atmosfera, perforando fino un metro di profondità.

Watch the European lunar drill in action! Before it flies to the #Moon on @roscosmos‘ Luna-Resource lander, @esa‘s Prospect drill shows its ability to retrieve samples up to one metre in depth. #ForwardToTheMoon

🎥 Footage has been sped up 15 times. pic.twitter.com/vvlwA3JBMy

— Human Spaceflight (@esaspaceflight) November 26, 2019