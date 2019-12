Con l’arrivo del mese di dicembre si apre ufficialmente la caccia ai regali di Natale. In questo articolo vi daremo tante idee originali adatte a tutte le tasche, per stupire amici e parenti.

Regali di Natale 2019, tante idee originali per tutte le tasche

Ogni anno la corsa ai regali di Natale diventa un momento quasi stressante. Non lasciatevi prendere dalla frenesia e dall’ansia di non sapere cosa regalare: c’è una vasta gamma tra cui poter scegliere.

L’ideale sarebbe riuscire ad organizzarsi con un po’ di anticipo per trovare tante idee carine con prezzi contenuti. D’altra parte siamo reduci dal Black Friday e dal Cyber Monday, le giornate per eccellenza dedicate ai super sconti.

Ormai quando si parla di regali di Natale, si fa riferimento a “pensierini”, sia per non svuotare il portafogli, sia per non mettere in imbarazzo chi riceve il nostro presente.

Raccogliete le idee, è il momento di pensare ai regali di Natale per i vostri cari.

Le tendenze del momento

Ogni volta che si fa un regalo, si cerca sempre di trovare l’idea originale e al passo con i tempi. Anche il 2019 ha le sue tendenze.

La linea guida è quella del risparmio: fare regali di Natale spendendo poco, possibilmente meno di 20 euro a regalo. Vi sembra impossibile? Niente affatto!

Regali piccoli e originali

Se volete fare regali piccoli ma originali, allora puntate su gadget tecnologici. Tra le proposte hi-tech, ci sono le cuffie wireless per l’amica perennemente al telefono o sempre in palestra: sono pratiche e funzionali ma comunque al di sotto dei 20 euro. Si tratta poi di idee perfette come regali di Natale sia per donne che per uomini.

Se la persona a cui farete il regalo ama la vita casalinga, l’ideale per lei potrebbe essere un oggetto curioso ma utile da poter sfruttare a casa. Forme strane, colori vivaci, oggetti comuni dal design estroso – come porta-infusi, tazze, tovagliette da colazione, utensili da cucina – vi faranno strappare un sorriso.

Potete rimanere anche sul classico. Agende e articoli da cancelleria sono intramontabili. Questo non vuol dire lasciarsi andare alla banalità, ma scegliere un dono accattivante e allo stesso tempo utile.

Per qualcuno più vanitoso, optate per un regalo beauty, come trucchi e prodotti skincare. Da skincare in formato speciale a make up in edizioni limitate, passando per profumi inebrianti: tutto assume un aspetto diverso e invitante. Basta entrare in una profumeria per avere l’imbarazzo della scelta: ci sono pensieri per tutte le tasche, basta solo saper scegliere.

Che ne dite, per esempio, di un set di candele profumate, per rendere l’ambiente più accogliente e rilassante. I colleghi d’ufficio vi ringrazieranno sicuramente. Ma anche i cognati o le suocere.

Con queste idee per piccoli regali, farete un figurone spendendo poco. Il segreto è mirare all’oggetto più adatto alla persona.

Regali di Natale: risparmiare online

Se non abbiamo le idee chiare su quale oggetto regalare per Natale, su un punto non c’è alcun dubbio: spendere poco. Il risparmio è la linea guida per i nostri acquisti.

Il migliore aiuto, in questo caso, arriva dalla rete. Acquistando i regali online si può davvero risparmiare grazie alle numerose offerte.

Inoltre, lo shopping online ha anche altri vantaggi. Si può comodamente acquistare da casa, non bisogna fare file ai negozi e si può scegliere con tutta calma il regalo più adatto informandosi sulle caratteristiche migliori.

Il consiglio che vi diamo è di prendervi qualche minuto per stilare una lista dei regali da comprare. Passate poi ad una ricerca online e ordinate tutto comodamente da casa.