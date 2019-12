Elisa Isoardi beccata in hotel con l’ex fidanzato, ritorno di fiamma?

Elisa Isoardi beccata in hotel con l’ex fidanzato Alessandro Di Paolo. A diffondere la notizia, con tanto di immagini, è stato il settimanale “Chi”.

La conduttrice de La Prova del Cuoco è stata avvistata mentre entra in un albergo romano in compagnia dell’uomo. Si tratta di un ritorno di fiamma oppure è una semplice amicizia? Come mai il loro incontro si è concluso in hotel? C’è stata forse una notte di passione?

Elisa Isoardi beccata con l’ex fidanzato

Il settimanale Chi ha paparazzato Elisa Isoardi in compagnia dell’ex fidanzato Alessandro Di Paolo. I due sono stati immortalati qualche sera fa nella hall dell’albergo Hilton Cavalieri di Roma.

Il fatto che la conduttrice de La Prova del Cuoco portasse con sé una valigia mentre entrava in albergo al fianco dell’ex compagno, fa pensare ad una notte trascorsa insieme.

Elisa e Alessandro hanno preso le chiavi di una bellissima suite all’ultimo piano e, prima di salire, si sono concessi un drink. La loro relazione si è conclusa da tempo, ma nulla esclude un ritorno di fiamma.

I due, nel corso della loro storia d’amore, si sono concessi molti weekend d’amore e a fare innamorare perdutamente la donna del noto produttore è stata proprio una fuga romantica a Firenze.

Forse Elisa e Alessandro hanno solamente voluto ricordare i vecchi bei tempi trascorsi insieme.



Ritorno di fiamma?

Se tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo ci sia un ritorno di fiamma non è stato confermato né smentito dai due. Al momento, quindi, possiamo solamente avanzare ipotesi.

La valigia di Elisa fa pensare al pernotto. La scelta della suite fa pensare che abbiano dormito insieme, anche se in una stanza molto ampia potrebbero anche aver trascorso la notte separati. Sono solo congetture.

Inoltre, nelle ultime puntate de La Prova del Cuoco, la Isoardi ha confessato di essere single, per cui con Di Paolo potrebbe essere solo una frequentazione. Insomma, per il momento non possiamo sapere cosa ci sia tra Elisa e Alessandro, ma speriamo che anche per lei sia arrivato il grande amore, così come è successo a Matteo Salvini.