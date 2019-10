Elisa Isoardi è intervenuta nel corso della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” e ha fatto una confessione del tutto inaspettata sulla sua relazione con Matteo Salvini.

La conduttrice de “La prova del cuoco”, infatti, ha dichiarato di essere una donna gelosa come tutte le fidanzate. Spiava il cellulare di Salvini e ha anche fatto le sue scenate.

Elisa Isoardi “Io gelosa come le altre, controllavo il telefono di Salvini”

“Guardavo il telefonino al ministro? Beh, come donna gelosa… Sì... Aveva la password? Sì, ma l’ho scoperta a rate… Era una data? Magari ora l’ha cambiata. Ho trovato quello che dovevo trovare, ho fatto le scenate che dovevo fare… Se con Matteo siamo rimasti amici? Sì, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Gli ho scritto quando non è stato bene? Certo, ci mancherebbe”.

Una raffica di domande per Elisa Isoardi, a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. La conduttrice però risponde senza esitazione e non fugge di fronte alle evidenti allusioni alla sua relazione – finita a novembre 2018 – con il leader della Lega.

In merito alla foto che ritraeva la conduttrice e Salvini nel letto. “Non mi sono pentita, non c’era niente di cui vergognarsi”, dice. “Il mojito? Mi piace, ma da prima”, dice dribblando le domande sul Papeete e sul tormentone legato all’agosto salviniano.

Il post ironico su Instagram

Elisa Isoardi è stata al gioco fino alla fine. Dopo le confessioni al programma radiofonico, ha pubblicato un post ironico sul suo profilo Instagram.

“Quando scopri che tutte le fidanzate controllano il telefono ai fidanzati” e una foto con un’espressione sorpresa. La conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ aveva infatti dichiarato di aver rubato la password all’ex fidanzato raccontando di aver trovato “quello che dovevo trovare” e di aver fatto “le scenate che dovevo fare”.

Sotto la scritta ironica, la Isoardi prosegue: “Io come le altre”, con accanto un emoticon che simula una risata, quasi a dire ‘molto rumore per nulla’.

La vita da single

La Isoardi ha anche parlato della sua vita da single. “La mia vita è come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema. Secondo me se è pubblico fai ancora più attenzione, e specie uno come lui”.

Poi, scherzando, ha aggiunto: “Giro con un cane in borsa, è proprio il simbolo della zitella! … Veramente quella che ci prova, che sceglie sono io. Forse faccio paura”.

“La mia vita è sempre stata serena. Lo era anche prima, ho sempre lavorato e ho sempre fatto quello che dovevo fare. Ora il tempo si scandisce in modo diverso, sono tranquilla. Finiscono le storie e si va avanti”, dice Isoardi.