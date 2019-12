Una mostra interattiva racconta le energie rinnovabili

Enel Green Power ha inaugurato una mostra interattiva permanente all’interno della centrale idroelettrica di Acquoria, per raccontare come nasce l’energia rinnovabile e per mettere in luce le eccellenze del territorio. Un percorso multimediale alla scoperta delle cinque fonti di energia pulite e rinnovabili: idroelettrica, geotermica, eolica, marina e solare.

“Con Centrali Interattive Vogliamo far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, il mondo delle energie rinnovabili, usando un linguaggio semplice e accessibile, che consenta di capire il ruolo fondamentale che queste giocano nel processo di transizione energetica”, ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green.

Il progetto racconta l’energia in maniera innovativa, costruendo un ambiente narrativo che riesce a coinvolgere il visitatore. Il viaggio inizia subito con una suggestione: l’energia insita in ognuno di noi. Una telecamera con sensori di profondità rileva il movimento dei visitatori che viene trasformato in watt per quantificare l’energia da prodotta dal corpo. Non mancano gli aspetti storici e la timeline delle scoperte tecnologiche, riviste però in chiave interattiva.

Il percorso culmina in un ambiente circolare e immersivo, con una proiezione a 360° che racconta, tramite video e animazioni grafiche, il funzionamento delle cinque fonti di energia. Alla fine del percorso il visitatore dovrà dimostrare di essere diventato sul campo “ministro dell’dnergia” e lo farà cimentandosi con un videogame per mettere in pratica quanto appreso, scegliendo di volta in volta lo scenario migliore in base al clima, all’ambiente e all’economia per soddisfare la domanda di energia di una comunità. (ITALPRESS)