Serie A, Dybala-Ronaldo: la Juve espugna Marassi e batte la Samp 2-1

La Juventus batte la Sampdoria per 2-1 nell’ anticipo risposta dell’Inter con i nerazzurri in campo sabato contro il Genoa. Vantaggio dei bianconeri al 19′ grazie a una vera e propria magia di Dybala. nell’della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Al Luigi Ferraris di Genova sono i bianconeri di Sarri a conquistare i tre punti grazie alle reti di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo. Tre punti che valgono il primato solitario in vetta alla classifica, in attesa dellacon i nerazzurri in campo sabato contro il Genoa. Vantaggio dei bianconeri al 19′ grazie a una vera e propria

Imbeccato da Alex Sandro, l’argentino fa esplodere un bellissimo mancino a incrociare che termina in rete sul secondo palo. Alex Sandro, però, 15 minuti più tardi si rende protagonista di un errato di disimpegno con il quale regala la palla a Caprari che da ottima posizione calcia in porta e beffa Buffon per l’1-Samè. Ma nel finale del primo tempo gli uomini di Sarri tornano avanti grazie a un nuovo assist del brasiliano per il colpo di testa di Ronaldo che sovrasta Murru con una splendida elevazione e firma l’1-2.