Al Parma basta Kucka, Sampdoria sconfitta 1-0 in casa

Non basta la reazione d’orgoglio alla Sampdoria di Claudio Ranieri per evitare la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Parma di D’Aversa in vantaggio al Ferraris dopo appena 21′ di gioco. E’ Kucka a farsi trovare pronto in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un colpo di testa vincente che non lascia scampo ad Audero.

La reazione della Sampdoria è affidata all’estro di Gabbiadini e Ramirez, autori di un assist prima per Murru impreciso alla conclusione e poi per Vieira il cui tiro trova l’opposizione di Sepe. Al 64′ la Sampdoria sfiora il pareggio: Gabbiadini conquista un calcio di punizione e dai trenta metri lascia partire un mancino che si stampa sulla traversa. Al 76′ la squadra di Ranieri ha la chance più grande per l’1-1: Dermaku stende Quagliarella in area e per Abisso è rigore.

Dagli undici metri il numero 27 viene ipnotizzato da Sepe ma mette in rete su assist di Jankto, il cui ingresso anticipato in area inficia la regolarità del gol annullato dal var. Grazie a questa vittoria, i ducali raggiungono il Napoli a 21 punti, mentre la Samp rimane al quart’ultimo posto con 12. (ITALPRESS)